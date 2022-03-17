سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني الجمعة 18 مارس 2022

سعر الدولار في السودان الجمعة 18 مارس 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات في مختلف الدول، و في هذه المقالة يوضح لكم أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني.

و استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 18 مارس 2022 في السودان، لدى البنك المركزي، فيما زاد سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

و سجل سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة لدى بنك السودان المركزي نحو 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر العملة الخضراء لدى السوق السودانية السوداء، مسجلًا 610 جنيهات مقابل 608 جنيهات في ختام تداولات أمس.

استقر سعر اليورو الأوروبي في بنك السودان المركزي اليوم الجمعة عند مستوى 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، وصعد سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 660 جنيها مقابل 650 جنيهًا عند إغلاق تداولات أمس الخميس.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في السودان لدى البنك المركزي عند مستوى 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع، بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السودانية الموازية (السوداء) إلى نحو 793 جنيها مقابل 780 جنيهًا بنهاية تداولات أمس.

و سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الريال لدى السوق السودانية السوداء ليصل إلى 162 جنيها مقابل 161 جنيهًا في ختام تداولات أمس.

وأظهرت شاشات التداول في بنك السودان المركزي سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند مستوى 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، فيما صعد سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء إلى نحو 167 جنيها مقابل 166 جنيهًا عند إغلاق تداولات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي نحو 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.