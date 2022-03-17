سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري الجمعة 18 مارس 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات مقابل الجنيه المصري الجمعة 18 مارس 2022، حيث استقر متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 20.50 جنيه للشراء، 20.67 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

و ارتفع سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 17 مارس/آذار 2022، في البنوك، وشركات الصرافة.

وزاد متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.23 جنيه للشراء، و 17.37 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو، في عدة بنوك، منها البنك العقاري المصري العربي، والبركة، وبلوم مصر، عند نحو 17.73 جنيه للشراء، و 17.87 جنيه للبيع.

فيما سجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر، نحو 17.09 جنيه للشراء، و 17.34 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لليورو في مصر.