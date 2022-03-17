صور سبب وفاة الشيخ جمل بن شري في السعودية .. وموعد الدفن ويكيبيديا طبيعة المرض

سبب وفاة الشيخ جمل بن شري وموعد الدفن ويكيبيديا ، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الموافق 17-3-2022 عن وفاة الشيخ في المملكة العربية السعودية ، إذ شهدت المنصات الرقمية آلاف التغريدات التي تضرع إلى الله عزوجل بأن يغفر ويرحم جمل بن شري الذي وافته المنية في احد المشافي .

فريق فلسطين اليوم وضع لكم سبب وفاة جمل بن شري الذي احزن فراقه الالاف من المواطنين في المملكة السعودية ، إذ شهد محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة جدًا لمعرفة طبيعة مرض هذا الشيخ وهو التالي:

سبب وفاة الشيخ جمل بن شري

وعن تفاصيل وفاة الشيخ جمل بن شري وهو انه كان يعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية وقد اشتدت عليه في الأيام الأخيرة وهو على سرير ما أدى إلى وفاة وفراق الحياة .

موعد دفن الشيخ جمل بن شري

كما انه من المقرر ان يتم دفن وتشييع جثمان الشيخ جمل بن شري غدًا الجمعة بعد صلاة من الجمعة من أقرب مسجد من بيته ، إلا أن يواري الثرى إلى احد المقابر في الرياض .

وفاة جمل بن شري

مرهب البقمي كتب :" أحسن الله عزاء المساردة و قبيلة قحطان عامةً في وفاة الشيخ جمل بن شري نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله قبولاً حسن ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الشيخ جمل بن ناصر بن شري يُستقبل جنازة الشيخ سلطان بن قرمله ويتكلم بكلمه ظافيه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشرفين وعن سيرة شيخ قحطان رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/WgkwXGYBzM — ابوخالد الحمداني (@sasg1381) June 8, 2019

حساب ناصر كتب :" نعزي الامير عبدالعزيز بن فهد في وفاة صديقه الشيخ جمل بن شري تغمده الله بواسعة رحمته واسكنه الجنة ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

عبد الرحمن بن عبد العزيز كتب :" أعزي أهله وأبناءه ومحبيه وأعزي أخي الكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.. عظم الله اجرك يا بو تركي ".

عزاؤنا في الرفيق الغالي ولأخوانا ال شري خاصة وقبايل المساردة وقحطان عامة في وفاة الشيخ #جمل_بن_شري سائلين المولى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون . pic.twitter.com/BakDIJdd1T — مبارك ال مبارك🇸🇦 (@MUBARAK90) March 17, 2022

حاتم شعلان علق على وفاة جمل بن شري : " اللهم ارحم الشيخ جمل بن شري اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازه بالإحسان إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا إنا لله و إنا إليه راجعون ".

صور جمل بن شري

من هو جمل بن شري ويكيبيديا