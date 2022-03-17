طالع أسعار الذهب في لبنان الجمعة 18 مارس 2022

أسعار الذهب في لبنان، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في لبنان، و لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار الذهب و العملات في مختلف الدول، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في لبنان ارتفعت أسعار الذهب اليوم في لبنان، الجمعة 18 مارس/آذار 2022.

و ارتفع متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 18 مارس 2022، و ذلك تزامناً مع ارتفاع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، نحو 93,774 ألف ليرة (62.14 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، 82,055 ألف ليرة (54.38 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، 70,332 ألف ليرة (46.61 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 54,702 ألف ليرة (36.25 دولار).

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان خلال تعاملات اليوم، لنحو 2.916 مليون ليرة (1933 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى 656,436 ألف ليرة (435.00 دولار).