صور سبب وفاة عناد المطيري الشاعر السعودي .. موعد الدفن والجنازة ويكيبيديا

سبب وفاة عناد المطيري الشاعر السعودي الكبير وموعد الدفن ويكيبيديا ، وأعلنت وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس الموافق 17-3-2022 عن وفاة الشاعر في احد مشافي المملكة العربية السعودية فيما عم الحزن والغم بين صفوف ذويه ، وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى وضع التفاصيل الكاملة في هذه المقالة التي تحتوي على معلومات عامة عن الفقيد الذي احزن فراقة مئات الآلاف داخل المملكة وخارجها .

ويبحث المواطنين في السعودية عن موعد تشييع جنازة الشاعر عناد المطيري الذي تم الإعلان عن وفاته قبل ساعات قليلة ، فيما تقدم الآلاف عبر حسابتهم على المنصات الرقمية بواجب التعازي ضارعين إلى الله عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته ، وفيما يلي التفاصيل كاملة .

سبب وفاة عناد المطيري

وعن تفاصيل وفاة الشاعر عناد المطيري فقد توفي اليوم بعد معانته مع مرض عضال ألم به في وقت سابق منذ ما يقارب عامين إلى أن تدهورت حالته الصحية وتوفي على إثره .

موعد دفن عناد المطيري

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان الشاعر عناد المطيري غدًا الجمعة بعد صلاة الجمعة في مسجد الراجحي في مدينة الرياض ، إلا أن يواري الثرى إلى احد المقابر .

وفاة عناد المطيري

عبدالله الدويش كتب عبر حسابه عبر تويتر :" أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشاعر عناد المطيري نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله الصبر والسلوان إنا لله وانا اليه راجعون".

رحم الله الشاعر #عناد_المطيري

واسكنه فسيح جناته ويجعل ماصابه طهور

العزاء لاهله وقبيلته ومحبينه pic.twitter.com/etdyUEzcIs — ‏ ‏‏مرزوق الثبيتي (@MarzooqMotibey) March 17, 2022

بوسارة كتب :" الشاعر عناد المطيري في ذمة الله ، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وإنا لله وإنا إليه راجعون". أما مرزوق التبيتي كتب :" رحم الله الشاعر عناد المطيري واسكنه فسيح جناته ويجعل ما اصابه طهور العزاء لأهله وقبيلته ومحبينه".

#عناد_المطيري ربِي أسكب في جسّده نهراً من العافيه تسري في أوردته اللهُم أنزل عليه شفاءً من شفائك ودواءً من دوائك وامده بالصحه والعافيه ياأرحم الراحمين . pic.twitter.com/R98AvP7BwH — محمد بن مسحل السّناح (@Mohmdalsnah) November 14, 2018

غسان العواجي كتب :" فجعني قبل قليل نبأ وفاة الصديق الشاعر عناد المطيري اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واجعل ما اصابه تكفير ورفعه والهم اهله واحباءه الصبر ، وانا لله وانا اليه راجعون ".

صور عناد المطيري





من هو عناد المطيري ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة فقد وضعنا لكم لمحة عامة عن الشاعر الراحل عناد المطيري وهو من جيل الرواد الجيل الاول في كتابة النص الحديث لأنه يكتب بوعي وإحساس وإنسانية ، وقد تميزعناد المطيري بقصائده الجميلة التي وصلت للجمهور.