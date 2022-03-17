أمن السلطة يختطف المحرر يحيى أبو الرب من قباطية في جنين

اقدمت أجهزة أمن السلطة على اختطاف المحرر أسامة يحيى أبو الرب (39 عاماً)، وذلك مساء اليوم الخميس، من بلدة قباطية جنوب غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت "مصادر خاصة"، أن عناصر من الأجهزة الأمنية اختطفت المحرر أبو الرب أثناء تواجده في مكان عمله، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يذكر أن المعتقل أسامة أبو الرب أحد كوادر الجهاد الإسلامي في محافظة قباطية، وهو متزوج، وأسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أربع سنوات ونصف.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملتها المسعورة بحق كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وتشن حملة من الاعتقالات والإستدعاءات بحقهم دون الكشف عن أسباب وتفاصيل الإعتقال.