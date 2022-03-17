راصد جوي: فلسطين مقبلة على منخفض جوي الأسبوع المقبل

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الخميس 17-3-2022، أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة بحدود من 2 إلى 3 درجة مؤية في جميع الأراضي الفلسطينية، إذ ستخفض شدة البرودة في ساعات النهار، فيما تبقى ليلاً.

وأوضح العلامي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حالة الطقس ستكون مستقرة إلى حد ما، قائلاً: إن "الأجواء ستكون مستقرة من ناحية خلوها من الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل".

وأضاف أن إشارات جديدة تشير إلى أنه في منتصف الأسبوع المقبل حتى نهايته ستتعرض فلسطين إلى كتلة هوائية باردة من منطقة شرق المتوسط وبلاد الشام، مشيرًا إلى أنها تعمل على تشكيل منخفض جوي وبالتالي عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الامطار.

ولفت الراصد الجوي، إلى أن حالة المنخفض الجوي ستكون واضحة خلال الأيام المقبلة القليلة، من ناحية مدته وقوته.

الجدير بالذكر، أن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، كانت قد حذرت من تشكل الانجماد في الفترة الممتدة بين مساء وليلة الثلاثاء وفجر وصباح الأربعاء وكذلك الحال مساء الاربعاء وفجر الخميس اليوم.