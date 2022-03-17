المدلل: صاعق التفجير في مدينة القدس بدأ يشتعل في وجه جرائم الاحتلال المتصاعدة يحق أهلها

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، اليوم الخميس، أن المعركة الحقيقة قد بدأت في مدينة القدس مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال التوغل ومحاولات تهويد المدينة لصالح المحتل، قائلاً: إن "صاعق التفجير في القدس بدأ يشتعل جراء تصاعد الجرائم الاسرائيلية".

شدّد المدلل، في مقابلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن الشعب الفلسطيني وفصائله لن "يتراجع عن مواجهة الاحتلال"، مشيرًا إلى أن مدينة القدس تعيش على برميل بارود وسينفجر في وجه الاحتلال، مضيفًا أنها "معركة الكل الفلسطيني".

وأوضح أن القدس حاضرة على طاولة فصائل المقاومة دومًا، والتي تأكد أن معركة سيف القدس في مايو الماضي ما زالت مستمرة ومشهرة في وجه الاحتلال، مؤكدًا أن القدس جوهر الصراع مع العدو.

وجدد المدلل، تأكيد الفصائل الفلسطينية في دعمها واسنادها لمدينة القدس وأهلها الذين يمثلون رأس حربة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة جرائم الاحتلال ضد القدس والاقصى.

وطالب الجماهير الفلسطينية بتوجيه البوصلة اتجاه القدس وخروج مظاهرات في كل ساحات فلسطيني نصرة لأهالي القدس.

وتعيش مدينة القدس هذه الأيام مواجهات وصفت بحسب مراقبون بانها "عنيفة" مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تمارس ابشع أنواع الجرائم بحق أهلها ومقدساتها على مرأى ومسمع العالم.