هكذا يشجع جيش الاحتلال المستوطنات "غير القانونية"

ذكرj صحيفة "هارتس" اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال يشجع على تدشين النقاط الاستيطانية "غير القانونية"، التي تبنى بدون الحصول على إذن المستويين السياسي والعسكري في تل أبيب.

وكشفت الصحيفة أن جيش الاحتلال يسمح لشابات ينتمين للمنظمة الدينية المتطرفة "هشومير يوش" بتأدية "الخدمة الوطنية" (تقابل الخدمة العسكرية) في النقاط الاستيطانية غير القانونية، تحت مسوغ المساعدة على "الحفاظ على أراضي الدولة".

وأوضحت الصحيفة أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يدشنون النقاط الاستيطانية "غير القانونية" بهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية والحيلولة دون تمكين الفلسطينيين من فلاحة أراضيهم.

وأشارت إلى أن هناك 50 نقطة استيطانية دشنها المستوطنون اليهود في أرجاء الضفة الغربية بدون الحصول على إذن حكومة وجيش الاحتلال.

ولفتت الصحيفة إلى أن تدشين النقاط الاستيطانية لا يحتاج إلى الكثير من القوى البشرية، مشيرة إلى أنه يكفي أن تقيم في النقطة عائلة وعدد من "المتطوعين" لكي يتم تكريسها.

وتعليقا على ما نشرته "هآرتس" استهجن شموئيل مئير، رجل الاستخبارات الإسرائيلي السابق، سماح الجيش بأداء "الخدمة الوطنية" في مستوطنات يعتبرها "غير قانونية".

واعتبر على حسابه على "تويتر"، أن هدف الجيش والمستوطنين هو طرد الفلسطينيين وتهيئة الظروف أمام ضم الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الجيش يعمل عكس ما يفترض أن يقوم به.