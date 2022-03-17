أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الجديدة لشهر 3- 2022موعد الصرف ورابط الفحص

اسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 3-2022 وموعد الصرف لاستلام 100 دولار ، وبعد أن انتشرت أنباء على المنصات الرقمية تفيد باقتراب موعد الصرف حيث شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة جدًا تظهر حجم الاهتمام الكبير والواسع لدى جميع المنتفعين في معرفة هذه الإجابة ، وقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة من أجل توضيح أخر المستجدات والاخبار بشأن المنحة ، علمًا أن عملية الصرف بدأت منذ عام 2018 .

ونتناول معكم في هذه السطوراسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 3-2022 وموعد الصرف لاستلام 100 دولار ، وهذه المنحة المقدمة من دولة قطر الشقيقة تقدم في إطار الدعم الاخوي للشعب الفلسطيني للخروج من وحل الفقر لا سيما أن قطاع غزة يشهد نسبة ارتفاع عالية في البطالة تجاوزت النصف بين الأهالي .

اسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 3-2022

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 3 -2022 ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكن نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .

المنحة القطرية اليوم

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة .

ثانيًا: من استلم 22 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 3-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 3-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.