الاحتلال ينوي توجيه "لائحة اتهام" بحق أسير من سلفيت

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، تقديم "لائحة اتهام" بحق الأسير المربي عزيز إبراهيم فتاش من مدينة سلفيت في القدس المحتلة، بعد 10 شهور من الاعتقال الإداري بدون تهمة.

وأفاد همام فتاش، نجل الأسير عزيز، بأن محكمة الاحتلال العسكرية حولت والده لقضية وسيتم بناءً عليها توجيه لائحة اتهام له، بعد أن أمضى أمرين إداريين في السجون.

وأشار فتاش، إلى أنه كان مقررا الافراج عن والده يوم الاحد 20/3، إلا أنه تم تحويله للتحقيق، أمس، بحجة وجود اعترافات جديدة.

وأوضح أنه اعتقل إداريًا في اعتقاله الأخير لمدة 6 شهور، وتم تجديدها لـ 4 شهور أخرى مع قرار جوهري بعدم التمديد.

وأوضح فتاش، أن محكمة الاحتلال جمدت قرار الإفراج عن والده، الذي كان متوقعا يوم الأحد القادم، حيث سيتم تحديد محكمة له وتقدم خلالها المحكمة لائحة اتهام ضده، مضيفا أن الاحتلال يحاول النيل من عزيمة والده.

واعتقل الوالد فتاش بتاريخ 22/5/2021 وهو أسير سابق لأكثر من (14 عاماً) على فترات، ويعمل معلمًا في مدارس سلفيت وتعرض لاعتقالات عدة مجملها في الإداري بلا تهمة، وبذريعة وجود ملف سري وهمي.

وتعرف محافظة سلفيت ابنها الوفي عزيز فتاش، فالرجل الذي ولد فيها عام 1966، يعد من أبرز الوجوه الوطنية وخيرة المناضلين من أبناء البلد، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء بينهم ثلاثة من الذكور وبنتين.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل المعتقلات، وسط ظروف إنسانية ومعيشية صعبة للغاية.