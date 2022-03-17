حرمان سكان جمهورية دونيتسك من إمدادات المياه جراء القصف الأوكراني

أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن محطة ضخ المياه بدون كهرباء فيما بات سكان الجمهورية محرومين من إمدادات المياه نتيجة القصف المتواصل من القوات الأوكرانية.

وأعلنت جمهورية دونيتسك، انقطاع التيار الكهربائي عن محطة "فيرخنيكالميوسكايا" لضخ المياه، وتضرر خط الجهد العالي المنتج 35 كيلوفولت.

وأشارت الجمهورية، إلى أن إمدادات المياه انخفضت إلى بعض مناطق دونيتسك بنسبة 20-25 بالمئة جراء قصف محطة التنقية في تلك المناطق.

كما تم توفير المياه للسكان من محطة "فيرخنيكالميوسكايا".

وأطلقت القوات الأوكرانية الليلة الماضية 14 قذيفة من عيار 122 ملم على ياسينوفاتايا وكراسني بارتيزان، وثماني قذائف من نفس العيار على كريمينتس في الصباح، وفق بيان السلطات في الجمهورية بدونيتسك.