مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن  يلا شوت بدون تقطيع

مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت، يحل فريق برشلونة الاسباني مساء اليوم ضيفاً على فريق غلطة سراي التركي في إطار إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وعينه على تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم من البطولة، ومباراة برشلونة تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم غلطة سراي التركي، فريق "فلسطين اليوم" وضع لكم هذه المقالة للحديث عن تشيكل فريق برشلونة لمباراة اليوم وأفضل مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت

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وفي إطار مقالنا مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت، سنوضح لكم التشكيل الخاص الذي يتوقع أن يدخل به فريق برشلونة المباراة بتشكيله حسب وسائل إعلام الدولية والإسبانية وهي على النحو التالي:

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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غلطه سراي :

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني تشكيلته الأساسية لخوض المباراة ضد فريق جالطة سراي التركي، بأقوى العناصر الأساسية في كل الخطوط الأمامية والوسط والخلفية، فعينه على الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة، فمن المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة

بحراسة المرمى: تير شتيجين، وفي خط الدفاع: داني الفيش- بيكيه - أراوخو- جوردي ألبا، وخط الوسط: بوسكيتس- بيدري -دي يونج، والهجوم: جافي أوباميانج ديمبيلي

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تشكيلة غلطة سراي المتوقعة أمام برشلونة:

من المتوقع أن يبدأ الإسباني دومينيك تورنت، المدير الفني لفريق جالاتا سراي المباراة أمام برشلونة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: إنياكي بينيا وفي خط الدفاع: باتريك آنهولت، فيكتور نيلسون، ماركاو، ساشا بوي وخط الوسط: بركان كوتلو، تايلان أنتاليالي، كريم أكتورك، إيمري كيلينج، محمد كريم وخط الهجوم: مصطفى محمد.

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ويبحث الكثيرون من عشاق الفريق الاسباني عن أفضل روابط مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت خلال الساعات القادمة وما قبل المباراة التي ستقام الساعة الـ10:00 بتوقيت السعودية وفلسطين.

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ويدخل برشلونة المباراة وضعنا امام عينه تعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا صاحب الكاس الأغلى في تاريخ كرة القدم، خاصة وأن دوري الابطال يعتبر الدوري الأقوى والأكثر سيطرة من ناحية الاثارة والتشويق وللوصول لرابط مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت اضغط هنـــــــا

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وسيدخل الفريقان المباراة بتشكيلتهما الأساسية، فهي تعد مهمة جدا لهما، لأن الفائز سيتأهل مباشرة للدور المقبل من البطولة، لهذا سيخوض الفريقان المباراة على أنها موقعة كروية، وخاصة بعد أن تعادلا سلبا في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو الأسبوع الماضي.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة اليوم وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ غلطة سراي 🆚 برشلونة



⏰ هذا المساء في الأوقات التالية:



⏰5:45🇲🇷

⏰6:45🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰7:45🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾

⏰8:45🇸🇦🇯🇴 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰9:45🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/ciMdJqpHny — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 17, 2022

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة، كما تذاع مباريات الدوري الأوروبي 2022 على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.