لأول مرة.. "العلاج المائي" يتوفر في قطاع غزة بأيدي فلسطينية مختصة

لأول مرة في قطاع غزة استحدث مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية والممول من صندوق قطر للتنمية، أسلوبًا جديدا في العلاج الطبيعي، في إضافة نوعية إلى قسم العلاج الطبيعي، والذي من شأنه أن يسرع عملية الشفاء للفئات المرضية، وتحسين القدرة الحركية والوظيفية للطرف المصاب أو الجسم بشكل عام.

وتعد وحدة " العلاج المائي" هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع غزة، والتي يشرف عليها طاقم مدرب و مؤهل علميًا من خبراء دوليين في هذا المجال، وفق أخصائي العلاج الطبيعي في مستشفى حمد، محمد مرتجى.

خدمة مجانية

ويقول مرتجى، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن مستشفى حمد أطلق خدمة العلاج المائي منذ نحو 3 شهور وذلك ضمن منظومة التأهيل الشاملة للمرضى والتي تقدم خدمات التأهيل والكشف الطبي بشكل مجاني، مشيرًا إلى أن الطاقم تدرب في دورة متخصصة على أيدي خبراء من دولة قطر، مؤكدًا أنه المستشفى الوحيد المؤهل طبيًا في قطاع غزة في التعامل مع العلاج المائي.

ويضيف أن الطاقم الطبي حصل على خبرة كافية من الدورات النظرية والعملية ودورات السلامة المائية في العلاج المائي.

تسريع عملية الشفاء

ويعتبر "العلاج المائي" فرع حديث في العلاج الطبيعي، حيث كان القدماء يستخدمون العلاج المائي بطرق قديمة، والان جرى استحداثه بطرق وأساليب جديدة ومتطورة، لتساعد المرضي ولتسريع عملية الشفاء في وقت قياسي. حسب مرتجى.

خواص فيزيائية

وحول نتائج العلاج المائي، يؤكد مرتجى، أنه يُسرّع عملية علاج المرضى فضلًا عن دوره في العلاج النفسي والجسدي، والذي يعتمد على الاستفادة من الخواص الفيزيائية للماء مثل خاصية الطفو والدفع.

وتابع الأخصائي: "من خلال تعاملنا مع مرضى الأعصاب والجلطات وتشوهات العمود الفقري، لاحظنا أن هناك استجابة كبيرة من قبل المرضى وطرأ تحسن على حالتهم الصحية، وأصبحت مدة مكوث الحالة في المستشفى أقل".

أمان عالي

وعن خواص برك السباحة، يشير إلى أنه مخصصة ومجهزة على مستوى عالي وفق معايير منظمة الصحة العالمية، إلى جانب مستوى الأمان العالي، إلى جانب توفر أدوات السلامة والتي تعد من أساسيات العلاج المائي، وتوفر متخصص في الإنقاذ خلال فترة جلسات العلاج.

ويلفت مرتجى، أن "العلاج المائي" في البركة يتضمن تحديد درجة حرارة الماء، حيث أن كل فئة من المرضى يكون لها درجة حرارة مخصصة تتوافق مع طبيعة حالة الطقس، مبينًا أن قسم العلاج المائي يتعامل مع 8- 12 حالة بشكل يومي ومجدول للنساء والرجال.

فوائد العلاج المائي

وبشأن فوائد العلاج المائي يذكر الأخصائي، أنه يساعد على الاسترخاء وزيادة ليونة العضلات حيث يتوفر بها وحدة تسخين خاصة، إلى جانب تعليم المريض المهارات الحركية الأساسية وتقوية العضلات وزيادة مدى حركة المفاصل.

وأردف: "كما يساعد على زيادة كفاءة الجهاز التنفسي عن طريق تقوية عضلات القفص الصدري وتنظيم عملية التنفس، كما يعمل على تنمية الأعصاب الحسية لدى المريض عن طريق الضغط الموجود في الماء.

وعن آلية العلاج يوضح مرتجى ، يتم تقييم المرضى في قسم العلاج الطبيعي وفق آلية التدخل العلاجي المناسب لتحديد مدى ملاءمة العلاج المائي للحالة الصحية.