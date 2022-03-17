وفد من اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة يزور وزارة التربية والتعليم بغزة

زار وفد من اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام، وزارة التربية والتعليم في مدينة غزة، وذلك في إطار ترويج رسالة المهرجان وفكرته الرامية لأرشفة مراحل النضال الفلسطيني بطريقة فنية إبداعية.

وضم وفد اللجنة كل من نائب رئيس اللجنة التحضيرية إبراهيم مسلم ورئيس اللجنة الإعلامية محمد ياسين وعضو اللجنة التحضيرية إبراهيم لبد وعضو اللجنة التحضيرية ريم جعرور ومنسق العلاقات العامة بمنتدى الإعلاميين محمود الدرفيل.

واستقبل وفد اللجنة التحضيرية كل من مدير عام العلاقات العامة والإعلام عايش النجار ومدير إذاعة التربية والتعليم د. تامر الشريف ومدير قسم العلاقات العامة بالوزارة مدحت الزطمة ومدير قسم الصحافة سامي جاد الله وآخرين.

بدورها، أطلعت اللجنة التحضيرية طاقم وزارة التربية والتعليم على رسالة المهرجان ومحاور الأفلام وأنواعها وأهميتها في توثيق التاريخ الفلسطيني والمراحل المفصلية التي مر بها بأيدٍ فلسطينية عاصرتها دون تزييف للأجيال القادمة. وحثت اللجنة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة في مجال صناعة الأفلام داخل أسوار مرافق الوزارة وبمشاركة الطلبة وهيئة التدريس.

من جانبها، عبرت الوزارة عن دعمها الكامل لفكرة ورسالة مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام، مشيرة إلى حرصها على التعاون مع إدارة المهرجان لتحقيق أهدافه الوطنية، مشددة على السعي الحقيقي لحث الطلبة على المشاركة فيه.