مزهر: الحركة الأسيرة بحاجة ماسة إلى الكل الفلسطيني في إضرابها

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلاميّة ياسر مزهر، أن الحركة الأسيرة بحاجة ماسة الى الكل الفلسطيني من أجل تقصير مدة الإضراب سواء على المستوى الرسمي السياسي والجماهيري والشعبي والفصائلي.

جاء ذلك خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة"، أكد فيه أن حالة من الغليان والاستنفار تسود كافة الأسرى في سجن النقب عقب اقتحام وحدة "كيتر" غرفتين لأسرى الجهاد الإسلامي في قسم 28 .

وقال :" ما تسمى إدارة مصلحة السجون وضباط الشاباك يحاولون عقد حوارات مع قيادة الحركة الأسيرة الأمر الذي رفضته قيادة الحركة وأصرت على موقفها بخوض الإضراب عن الطعام الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت أن الخامس والعشرين من الشهر الجاري هو اليوم الأول للإضراب عن الطعام.

وأضاف:" لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلاميّة قررت إقامة خيمة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر لصليب الأحمر بغزة"مبيناً أن المطلوب من المستوى الرسمي الفلسطيني التحرك من أجل فضح جرائم العدو بحق الأسرى عبر السفارات الفلسطينية بأنحاء العالم.

وأشار مزهر إلى ضرورة متابعة إضراب الأسرى بشكل حثيث لنصرتهم ودعمهم من المقاومة الفلسطينية، داعياً الفلسطينيين لتوحد في غزة والضفة والداخل المحتل والشتات لدعم وإسناد الأسرى وكذلك تقصير مدة الإضراب من خلال المسيرات والاشتباك مع الاحتلال على نقاط التماس