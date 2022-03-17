"الصحة العالمية": المعلومات الخاطئة ترفع إصابات "كورونا"

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المعلومات الخاطئة التي تفيد بأن جائحة "كورونا" قد انتهت، تتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه بعد عدة أسابيع شهدت حالات انخفاض، تتزايد حالات الإصابة بفيروس " كورونا" مرة أخرى على مستوى العالم.

وأوضح "تيدروس"، أن هذه الزيادات تحدث على الرغم من التخفيضات في الاختبارات في بعض البلدان، مما يعني أن الحالات التي نراها ليست سوى غيض من فيض.

وأضاف أنه من المتوقع استمرار الزيادات على المستوى المحلي، لا سيما في المناطق التي تم فيها رفع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى.

وأشار تيدروس"، إلى أن هناك مستويات عالية من الوفيات في العديد من البلدان، لا سيما حيث تكون مستويات التطعيم منخفضة بين السكان المعرضين للإصابة.

وأكد أن كل بلد يواجه وضعا مختلفا مع تحديات مختلفة، لكن الجائحة لم تنته بعد.