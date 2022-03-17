الجهاد تساند ذوي الأسير نشرتي في مخيم جنين

زار وفد من قادة ومحرري وكوادر حركة الجهاد الإسلامي منزل الأسير المجاهد مؤمن نشرتي، أحد القيادات الشابة لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين، والذي تعرض لعملية اعتقال معقدة عقب إصابته برصاص جنود الاحتلال، عصر أمس.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له، نتشرف أننا في منزل ذوي المجاهد مؤمن نشرتي الذي أصيب وتعرض لعملية اعتقال مركبة، وتشديد وتطويق من عدد كبير من جنود الاحتلال.

وأكد عدنان، نحن واثقون بنصر الله، وأن اعتقال المجاهد نشرتي لن يكسر المجاهدين وعليهم أخذ مزيد من الحيطة والحذر، داعياً السلطة لإطلاق سراح المعتقلين لديها، حيث تعرض نشرتي لعملية ملاحقة وتضييق من أجهزة السلطة.

يذكر أن الأسير نشرتي قد أمضى 32 شهراً في سجون الاحتلال، وأفرج عنه بتاريخ 9-1-2019م، وتعرض للعديد من محاولات الاعتقال والاغتيال من قوات الاحتلال، كما كان مطلوباً لأجهزة أمن السلطة.