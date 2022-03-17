بالصور جماهير شعبنا تشيع والد القائد محمد الضيف بغزة

شارك الآلاف ظهر الخميس في تشييع جثمان الحاج دياب المصري "الضيف" والد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وانطلق موكب التشييع بمشاركة قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري، وشخصيات فصائلية ووجهاء، من منزله بمخيم خان يونس، ثم الصلاة عليه في المسجد الكبير، بعدها إلى مقبرة العائلة غربي المحافظة.

وقال القيادي بحماس يونس الأسطل خلال كلمة له: "فخر لك يا أيها الرجل المعطاء، أن يكون ابنك محمد الذي أساء وجوه الصهاينة ولقنهم الدروس".

وشدد الأسطل على أن المقاومة لن تتوقف حتى ينكنس المحتل من أرضنا.

وأكد أن "لأبو خالد" الشرف أن تطورت المقاومة على يدهه حتى وصلت لما وصلت له، وباتت قدراتها وتقدمها التكنولوجي رعبًا حقيقيًا للكيان.

وأضاف الأسطل أن "المقاومة ضاغطة على الزناد وعلى رأسها كتائب القسام بقيادة أبو خالد نجل الراحل دياب المصري، حتى تحرير فلسطين".

بدوره، قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: "يودع شعبنا اليوم والأمة العربية والإسلامية رجلاً من رجالات فلسطين مجاهدًا صابرًا مؤمنًا أنجب 11 والدًا بينهم قائد أركان المقاومة في فلسطين".

وأضاف بحر "حينما نودع رجلاً من هذا القبيل، نؤكد للعالم أننا ماضون وصابرون وثابتون حتى تحرير فلسطين".

وتابع "سيف القدس معركة كشفت زيف الاحتلال بعدما قهرت المقاومة الجيش الذي كان يدعي أنه لا يقهر".

من ناحيته، قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش خلال تشييع الحاج المصري: "تمثل زرع المصري بنجله أبو خالد الذي ارتبط اسمه بالمقاومة والقدس ومعركة سيف القدس الأخيرة لخير دليل".

وتابع البطش "أبو خالد يحمل سيف الجهاد وهم الأمة، ودياب الضيف لم يمت لأنه ترك خلفه من يدافع عن الأمة ويقاوم المحتل".

وواصل حديثه "نودع اليوم والد أبو خالد الضيف الرجل الذي ترك بصمة كبيرة بتربيته الصالحة في أبنائه الذين خرج من بينهم من يرفع شارة المقاومة"









