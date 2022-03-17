تشكيلة برشلونة المتوقعة لمباراة اليوم ضد غلطة سراي، يحل فريق برشلونة الاسباني مساء اليوم ضيفاً على فريق غلطة سراي التركي في إطار إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وعينه على تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم من البطولة، ومباراة برشلونة تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم غلطة سراي التركي، فريق "فلسطين اليوم" وضع لكم هذه المقالة للحديث عن تشيكل فريق برشلونة لمباراة اليوم.

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم

تنطلق الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم الخميس 17 مارس 2022، مباراة إياب دور الـ 16 بين برشلونة وجالطة سراي، على ملعب تورك تيليكوم آرينا، معقل الفريق التركي، وسيدخل الفريقان المباراة بتشكيلتهما الأساسية.

تشكيلة برشلونة ضد غلطة سراي

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني تشكيلته الأساسية لخوض المباراة ضد فريق جالطة سراي التركي، بأقوى العناصر الأساسية في كل الخطوط الأمامية والوسط والخلفية، فعينه على الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة، فمن المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة

بحراسة المرمى: تير شتيجين، وفي خط الدفاع: داني الفيش- بيكيه - أراوخو- جوردي ألبا، وخط الوسط: بوسكيتس- بيدري -دي يونج، والهجوم: جافي أوباميانج ديمبيلي

تشكيلة برشلونة اليوم في الدوري الأوروبي

وشهدت مباراة الذهاب بين برشلونة وجالطة سراي مفاجأةً حيث نجح الفريق التركي في الخروج بالتعادل السلبي من ملعب كامب نو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة، كما تذاع مباريات الدوري الأوروبي 2022 على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيلة برشلونة ٢٠٢٢

وستكون القناة الناقلة لمباراة جالطة سراي وبرشلونة في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي هي beIN SPORTS PREMIUM 1.

تشكيلة برشلونة اليوم مباشر

من المتوقع أن يبدأ الإسباني دومينيك تورنت، المدير الفني لفريق جالاتا سراي المباراة أمام برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: باتريك آنهولت، فيكتور نيلسون، ماركاو، ساشا بوي.

خط الوسط: بركان كوتلو، تايلان أنتاليالي، كريم أكتورك، إيمري كيلينج، محمد كريم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيلة برشلونة في مباراة اليوم

يحتل فريق برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق جالاتا سراي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 38 نقطة، بعد خروجهم من مسابقة دوري أبطال أوروبا من دوري المجموعات لأول مرة منذ سنوات طويلة، يسعي فريق برشلونة لتحقيق لقب بطولة الدوري الأوروبي .

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ويبحث الكثيرون من عشاق الفريق الاسباني عن أفضل روابط مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت خلال الساعات القادمة وما قبل المباراة التي ستقام الساعة الـ10:00 بتوقيت السعودية وفلسطين.

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ويدخل برشلونة المباراة وضعنا امام عينه تعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا صاحب الكاس الأغلى في تاريخ كرة القدم، خاصة وأن دوري الابطال يعتبر الدوري الأقوى والأكثر سيطرة من ناحية الاثارة والتشويق وللوصول لرابط مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت اضغط هنـــــــا

تشكيلة برشلونة لمباراة اليوم

وسيدخل الفريقان المباراة بتشكيلتهما الأساسية، فهي تعد مهمة جدا لهما، لأن الفائز سيتأهل مباشرة للدور المقبل من البطولة، لهذا سيخوض الفريقان المباراة على أنها موقعة كروية، وخاصة بعد أن تعادلا سلبا في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو الأسبوع الماضي.