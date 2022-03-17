مهجة القدس: قوات القمع تقتحم "سجن النقب" وتعتدي على أسرى الجهاد الإسلامي

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الخميس، أن حالة من الغليان تسود سجن النقب بعد اقتحام وحدات القمع الصهيونية قسم (28).

وقالت المهجة في تصريح صحفي، إن حالة من الغليان تسود سجن النقب بعد اقتحام وحدات القمع الصهيونية قسم (28) وشرعت في الاعتداء على أسرى الجهاد الإسلامي ومصادرة الأجهزة الكهربائية".

وأمس الأربعاء، قال نادي الاسير اليوم الخميس 17 مارس 2022، ان قوات القمع وتحددًا ما تُسمى بوحدة "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم (28) في سجن النقب، واعتدت على الأسرى القابعين فيها بالضرب المبرح، مبيناً ان قوات القمع وبعد ضرب الاسرى أقدمت على سحلهم، ومصادرة الكهربائيات منهم، حيث يقبع في هذه الغرف مجموعة من أسرى الجهاد الإسلامي.

كما بين نادي الاسير انه وجراء هذا الاعتداء تسود حالة من التوتر الشديد في أقسام الأسرى، علما أن وحدة "كيتر" تعتبر من أعنف قوات القمع.

ومن المقرر أن تشرع الحركة الوطنية الأسيرة يوم الـ25 من الشهر الجاري في اضراب مفتوح عن الطعام، رداً على مماطلة مصلحة السجون الإسرائيلية على مطالب الحركة الأسيرة.