المساجد مفتوحة لشهر رمضان بلا قيود.. وتطبيق جديد لتختار مسجدك والإمام

أكد د. أمير أبو العمرين مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الخميس 17/3/2022، أن المساجد في قطاع غزة ستكون مفتوحة ومُشرعة أمام المصلين خلال شهر رمضان المبارك العام الحالي بعد انتهاء إجراءات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن "انتهاء الخطط المتعلقة بالشهر الفضيل".

وأوضح د. أبو العمرين في حوار خاص مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة أتمت خطتها المتعلقة بشهر رمضان، حيث ستكون المساجد مُشرعة ومفتوحة بالطاقة الاستيعابية القصوى أمام المصلين، سواء الرجال أو النساء.

وبين، أن وزارة الأوقاف التقت في المحافظات الخمس، بالأئمة والخطباء والأذنة والمؤذنين، حيث تم توجيه لفت نظر إلى الجميع بتجهيز المساجد على أفضل ما يمكن سواء النظافة والصوت والمياه والتمور اللازمة لإفطار الصائمين، ومواد التنظيف اللازمة، وحملات التنظيف على المساجد داخلها وخارجها، بالتعاون مع كل الجهات المسؤولة من بلديات وجمعيات وأسر المساجد، والعائلات كذلك.





الشأن الديني

وفيما يتعلق بالشأن الديني، أكد د. أبو العمرين، أن الوزارة انتهت من سلسلة دروس تصل لعشرات الآلاف وربما يزيد بحيث يكون المسجد مغطى على أقل بثلاثة دروس، بعد صلاة الفجر والعصر وبعض المساجد من يزيد بعد صلاة الظهر، وكذلك دروس النساء.

وأشار إلى الحملات الدعوية التي ستنتشر في المؤسسات والجامعات والدروس المطلوبة لطلبة المدارس، بالتعاون مع الجهات المعنية، من الدائرة الدعوية، وجمعية اقرأ وجمعية ابن باز، والكتاب والسنة وجمعية الشابات المسلمات، بالإضافة لاستقطاب آلاف المتطوعين، لإعطاء الدروس في المساجد أو المدارس، وصلاة التراويح.

أعداد المساجد

وعن أعداد المساجد والعاملين فيها ، أكد د. أبو العمرين أن هناك 1250 مسجداً في قطاع غزة، تشرف الوزارة على 1000 مسجد منها، فيما أن 250 مسجداً تابعاً للجمعيات .

أما العاملين في المساجد التابعين لوزارة الأوقاف فيبلغ عددهم 1500 من الذكور، و250 أخوات، بالإضافة لـ 1250 متطوع، ونفس الرقم في الخدمات المسجدية. وفق د. أبو العمرين

قرار مهم للأئمة

وكشف مدير عام الوعظ والإرشاد بالوزارة عن قرار الوزارة الذي اتخذته العام الحالي، ويتضمن قرار منع خروج الأئمة المثبتين لدى وزارة الأوقاف للصلاة في الدول العربية، قائلاً:" هذا القرار يأتي لكي لا ندع المساجد تفرغ من الأصوات الندية الجميلة، ويمكن للمواطنين غير المكلفين بالإمامة السفر للخارج ويغطوا في المساجد، وهو أمر مشرف لنا".

مسيرة القرآن الكريم

وعن مسيرة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، بين د. أبو العمرين، أن حلقات القرآن الكريم، ستكون بنمط جديد حيث سيكون الحلقات طول الوقت، بعد أن كانت مقتصرة على وقت محدد وهو بعد العصر، وسيكون حلقات القرآن الكريم في المساجد تلاوة، سند ومسابقات حفظ القرآن الكريم.

كما سيتم توزيع 2000 مصحف، بالإضافة لمسابقة "إمام المسجد الأقصى" بعد التحرير، ومسابقة تسميع سورة الفاتحة، بالإضافة لمسابقات واحتفالات بتوزيع جوائز عدة للقرآن الكريم.

التكافل الاجتماعي

ولفت د. أبو العمرين إلى أن الوزارة قررت تشكيل لجنة للعناية بقضية الوقف والزكاة وحملة زكاة المواطنين عبر لجان الزكاة المنتشرة والتي تعنى بهذا الأمر، لإخراج زكاة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة واشتداد الحصار وارتفاع السلع وصعوبة أوضاع الفئات الفقيرة نظراً لعدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

لجان الإفتاء

أما بشأن لجان الإفتاء المهمة التي يبحث عنها الناس خلال شهر رمضان المبارك، قال د. أبو العمرين:"هناك قائمة طويلة من المفتيين الذين سيتم الإعلام عن أسمائهم وأرقامهم، بحيث يكونوا على مدار الساعة في خدمة المواطنين، فضلاً عن وجود برامج للقرآن الكريم عبر إذاعة القرآن الكريم والإذاعات والفضائيات، بحيث يكون الدعاة متوفرين في كل المرافق سواء المكانية أو الأثير أو على الجوال."

وتابع:" سيكون هناك 30 مفتي سيتم نشرهم بالأرقام، ويمكن الاتصال بهم كل في ساعة محددة، وعبر الإذاعات المحلية والفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المساجد. "

ونوه إلى أنه سيكون هناك دعوة الكترونية بنشر بطاقات دعوية وفيديوهات وقبس الجمعة، فضلاً عن حملة بعنوان "افتح مصحفك"، وهي حملة تعنى بأن يكون المواطن مع القرآن الكريم بشكل دائم في شهر رمضان المبارك، حيث سيكون التذكير من خلال نشر الكتروني، وسيبدأ بحملات توعوية في 50 منطقة فرعية من قطاع غزة، بحيث يصل الدعاء للتجار، للباعة ، والنساء والمساجد والمدارس.





تطبيق مسجدي

وحول توجهات الوزارة للمؤذنين والأئمة خلال صلاة التراويح والخطب، شدد د. أبو العمرين أنه تم اللقاء بالأئمة والخطباء بشكل وجاهي، وتم التأكيد على ضرورة الترفق بالناس وأن يكون هناك وسطية، بألا يكون مغالى تتعب الناس، وتقصير يخل بمعنى الصلاة..

ولفت إلى أنه يمكن تغيير الإمام، بحيث يقوم إمام بصلاة الفرض وآخر للسنة والتراويح، مبيناً أن بعض المساجد تقوم باستدعاء أكثر من إمام، لذا هناك حرية في التجول.

وكشف د. أبو العمرين، عن أضخم تطبيق دعوي صممته الوزارة وهو تطبيق "مسجدي"، التطبيق الالكتروني الأشمل لخدمات وزارة الأوقاف بحيث يكون متاح لدى المواطن اسم المسجد والإمام والمؤذن والواعظـ والخطيب بالصورة، لينطلق المواطن للمسجد الذي يريد، حيث سيكون متاحاً منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

وحث د. أبو العمرين، المواطنين لاستثمار ليلة النصف شعبان، لاستقبال شهر رمضان المبارك وقد تركوا القضايا الهامشية التي تسبب لهم الضيق والهم، وتفتح لهم سبل النجاة في شهر رمضان المبارك.

ويعد العام الحالي هو العام الأول لشهر رمضان المبارك بدون إجراءات وقائية وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة بعد انتشار فيروس كورونا.