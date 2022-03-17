هل يؤثر الصقيع على المحاصيل الزراعية والكشف عن سبب ارتفاع أسعار الخضروات في غزة؟

تشهد حالة الطقس في قطاع انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وسط تساؤلات وتخوفات من قبل المزارعين حول مدى تأثير المنخفض الجوي على الموسم الزراعي في فصل الربيع والذي ينتظرونه على أحر من الجمر، خاصة في حالة تشكل الصقيع والانجماد.

الخبير الزراعي نزار الوحيدي، قال إن تشكل الصقيع والانجماد يؤثر بدرجة كبيرة على المحاصيل والمزروعات، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة الحالية مناسبة ولا تشكل خطر على المحاصيل.

وأضاف الوحيدي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الخطر على المزروعات يؤثر في حال تشكل الصقيع المنقول أو الصقيع الاشعاعي، لافتًا أن درجات الحرارة في النهار 13-14 ملائمة لنمو المحاصيل الزراعية.

أسباب الارتفاع

وحول أسباب ارتفاع أسعار الخضروات، أوضح أن الارتفاع مرتبط بالتصدير إلى الخارج، لافتًا أن هذا الموسم يعد خاصًا بالمزارع وهو الفترة الوحيدة التي يستفيد منها المزارع ليعوض باقي المواسم الزراعية.

كما بيّن الوحيدي، أن الفترة الانتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الربيع، يقل فيها نسب الإنتاج وقلة العرض.

وتوقع الخبير الزراعي، أن يشهد قطاع غزة موسمًا جيدًا هذا العام من وفرة الإنتاج الزراعي.

كمية الأمطار

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن كمية المياه التي هطلت على كافة محافظات القطاع منذ بدء موسم الشتاء وصلت إلى 135.3 مليون متر مكعب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد أيام الهطول بلغ 36 يومًا، وبلغت النسبة المئوية للهطول 114.3% من المعدل العام لكافة المحافظات.

وأشارت إلى أن متوسط هطول الأمطار لكافة المحافظات بالقطاع منذ بداية الموسم وصل إلى 412.2 ملم، ومتوسطه اليومي 12 ملم، لافتة أن أعلى هطول أمطار سجل في رفح بـ25 ملم.

ووفق خبراء الزراعة، فإن ظاهرة الصقيع ظاهرة طبيعية يتكرر حدوثها في فلسطين، تبدأ بحلول شهر تشرين أول (أكتوبر) ينتهي في منتصف شهر نيسان أبريل، وتؤدي لاحتراق أوراق النباتات وتلف المحصول خاصة البطاطا، والحمضيات.

ويوضح الخبراء، أن الصقيع نوعان إشعاعي يتكون نتيجة فقد التربة للحرارة بالإشعاع ليلا خاصة في الليالي الشتائية التي يكون الجو فيها صافيا وخاليا من الغيوم مما ينتج عنه برودة شديدة تصل أحيانا الى ما دون الصفر، وهناك نوع آخر وهو الصقيع المنقول الذي يتكون نتيجة دخول كتلة هوائية شديدة البرودة تدخل المنطقة.

ونوه الخبراء، أنه من الممكن أن يحدث الصقيع الإشعاعي والمنقول في آن واحد وهنا تزداد خطورته على المحاصيل والمزروعات، مشيرًا إلى أن حدوث ظاهرة الصقيع بتمدد السائل الخلوي (الماء) يؤدي الى تشقق وتمزق الخلايا وينتج عنه موت الأنسجة وحدوث خسائر فادحة خاصة في المحاصيل الصيفية المتأخرة.

الأسعار في رمضان

في السياق، أكدت وزارة الزراعة، أن هناك استقرار في أسعار الخضروات واللحوم الحمراء أسواق قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان.

وقالت الزراعة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن المنتجات الزراعية متوفرة والإنتاج يكفي حاجة المستهلك.

على الصعيد ذاته، عزت ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق جراء ندرة في البيض المخصب، ما تسبب بارتفاع أسعار الدواجن، مبينة أنها عملت على إدخال البيض المخصب من مصر، وسمحت باستيراد الدواجن المبرد، للحد من ارتفاع الأسعار.

انخفاض تدريجي

كما أكدت أنه أسعار الدجاج ستنخفض تدريجًا، لا سيما زيادة في المنتج المعروض في الأسواق، مضيفة أن انعكاسات الندرة ستبقى مع دخول الأيام الأولى من رمضان.

وبيّنت الوزارة، أن عملية إدخال البيض المخصب والدجاج المبرد ستسمر لمنع أي انعكاسات حتى استقرار الأمور.

وحول الأزمة العالمية على الثروة الزراعية والحيوانية، أوضحت وزارة الزراعة أنه سيكون لها أثر في المستقبل من حيث ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.