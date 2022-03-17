الأسير حوشيه يخوض معركة الإضراب في مركز الجلمة

يخوض الأسير إيهاب إياد حوشية (29 عاماً)، من بلدة اليامون قضاء جنين، معركة الإضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، رفضاً لظروف اعتقاله في زنازين مركز توقيف الجلمة الاحتلالي.

وأفادت عائلة الأسير حوشية في مقابلة خاصة، أن نجلها إيهاب مستمر في إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، رفضاً لعزله في زنازين مركز الجلمة الاحتلالي منذ اعتقاله، لافتة إلى أنه تم إبلاغهم بانتهاء التحقيق معه أمس.

يذكر أن الأسير حوشية اعتقل على يد قوات الاحتلال في 21-2-2020م، ويعد الاعتقال الأول له، فيما اعتقل لدى أجهزة أمن السلطة 15 يوماً في "مسلخ" أريحا في نوفمبر 2021م.