السعودية: آخر الفصول الدراسية ينطلق الأحد بإجازتين بخلاف إجازة العيد

ينطلق الأحد القادم الفصل الدراسي الثالث لمدارس التعليم العام بمراحلها الثلاث، الذي يعد آخر الفصول للعام الدراسي الحالي، التي أقرتها وزارة التعليم لأول مرة بدلاً من نظام الفصلين الذي كان مقرراً السنوات الماضية.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة 13 أسبوعاً دراسياً بما فيها أسبوعا اختبارات نهاية الفصل، وتختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 1 ذي الحجة، وتضمن الجدول الزمني للفصل 3 إجازات مدرسية مطولة الأولى، إجازة عيد الفطر التي ستبدأ بنهاية دوام الإثنين الـ24 من شهر رمضان المبارك القادم، والإجازة المطولة الثانية تشمل يومي الأربعاء والخميس الموافق الـ24 والـ25 من شوال، والإجازة المطولة الثالثة آخر الإجازات خلال الفصل الثالث ستكون يومي الأربعاء والخميس الموافق الـ16 والـ17 من شهر ذي القعدة.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت استنئاف الدراسة حضورياً بشكل كامل ابتداءً من بداية الفصل الدراسي الثالث الأحد القادم 20 مارس الجاري، خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، واستمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عاماً.