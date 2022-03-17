الروبل الروسي يتعافى أمام الدولار

عوضت العملة الروسية، اليوم الخميس 17 مارس 2022، بعض من خسائرها التي منيت بها في الفترة الأخيرة أمام الدولار واليورو، وجاء ارتفاع الروبل مدعوما بآمال بإحراز تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وبحلول الساعة 10:06 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 2.6 روبل إلى 105.49 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بمقدار 2.48 روبل إلى 115.21 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا هذا الأسبوع، وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن ارتفاع الروبل الروسي جاء بفضل آمال المشاركين في السوق في إحراز تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري هبطت العملة الروسية إلى مستوى 121.5 روبل للدولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة في التاريخ، وجاء ذلك في ظل العقوبات الغربية التي تم فرضها على موسكو بعد إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وبعد فرض العقوبات الغربية أعلنت الحكومة الروسية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين.