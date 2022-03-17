شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بـ 94 ألف شيكل

أنهت العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الخميس 17 مارس 2022، خلافاً مالياً بقيمة 94 ألف شيكل بين مواطنين اثنين على خلفية تجارة وشيكات مالية بينهما.

وذكر العقيد حجاج الجبالي، أن قسم الشكاوى بمركز شرطة رفح، بتكليف من النيابة العامة بمتابعة الشكوى، تم استدعاء أطراف الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة لإنهائه، حيث تم طرح عددًا من الحلول وصولًا إلى صيغة اتفاق نهائية وحل الخلاف.

وقال العقيد الجبالي: "إن قسم الشكاوى في العلاقات العامة يعمل بشكل مستمر على إنهاء المشاجرات والقضايا المالية وقضايا الميراث وحقوق الغير بهدف تعزيز الترابط والنسيج الاجتماعي".