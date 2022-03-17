فصائل المقاومة والأذرع العسكرية تنعي والد القائد العام لكتائب القسام "محمد الضيف"

نعت فصائل المقاومة والأذرع العسكرية الفلسطينية اليوم الخميس 17 مارس 2022 ، وفاة والد قائد أركان المقاومة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف أبو خالد الذي وافته المنية فجراً بعد رحلة من الجهاد والعطاء، كان فيها مثالا للصبر والثبات، وقدّم فيها الأبناء والأحفاد مجاهدين وشهداء وأسرى على طريق المقاومة والتحرير والعودة.

حماس

حركة حماس نعت إلى شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية فقيدها الكبير المجاهد المربي الفاضل الحاج/ دياب المصري (الضيف)، والد قائد أركان المقاومة القائد العام لكتائب القسام القائد المجاهد/ محمد دياب الضيف (أبو خالد)، الذي رحل إلى جوار ربه عز وجل فجر اليوم الخميس صابرا مرابطا محتسبا، بعد رحلة من الجهاد والعطاء، كان فيها مثالا للصبر والثبات، وقدّم فيها الأبناء والأحفاد مجاهدين وشهداء وأسرى على طريق المقاومة والتحرير والعودة.

كتائب القسام احتسبت عند الله الحاج المجاهد/ دياب الضيف والد قائد هيئة الأركان أبو خالد الضيف، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

لجان المقاومة

ومن جانبها نعت قيادة لجان المقاومة في فلسطين الحاج دياب المصري "الضيف" والد القائد الكبير القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف ابوخالد ".

وتقدمت قيادة لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري "ألوية الناصر صلاح الدين" ممثلة " بامينها العام الاخ القائد"أ.أيمن الششنية " ابوياسر" وقيادتها المركزية وكافة هيئاتها التنظمية وكوادرها بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الأخ القائد الكبير القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام واركان المقاومة "محمد الضيف"أبو خالد" وعموم عائلة" المصري…

الشعبية

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري كتائب الشه‍يد أبو على مصطفى والد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، المناضل الوطني دياب المصري (الضيف)، الذي رحل فجر اليوم الخميس 17-3-2022 بعد مسيرة طويلة حافلة بالكفاح.

وتقدمت الجبهة الشعبية بخالص العزاء من أبناء وعموم عائلة المصري "الضيف" برحيل هذا القائد الذي أفنى حياته بالدفاع عن وطنه.

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعاهد شهداء شعبنا بالمضي قدماً في نهج المقاومة وفاءً للقيم والمباديء التي ناضل وقاتل من أجلها كافة الشهداء.