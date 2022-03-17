الجهاد تُعزي ذوي الشهيد شحام بالقدس

قدَّم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي التعازي والمواساة لذوي الشهيد علاء شحام من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، والذي قضى نحبه شهيداً برصاص الغدر الصهيوني.

وأشاد القيادي المحرر نسيم حمدان في كلمة له، بأهلنا في مخيم قلنديا الصمود والتحدي والشهداء، الذين يقارعون الاحتلال، مضيفاً أننا في رحاب الشهادة الممتدة في أرجاء الوطن، وتودع فلسطين ثلاثة كواكب في السماء، سطروا ملاحم البطولة والشجاعة.

وأكد حمدان، أن هذه الجرائم لن يسكت شعبنا عنها، وأن هذه الدماء الزكية هي عنوان التحدي والرد، معتبراً ان شعبنا الفلسطيني ما يزال صامداً وأن هذه الشهادة هي رسالة أننا لن نتنازل عن حقنا في هذا الوطن.

وعزَّى باسم حركة الجهاد الإسلامي والأمين العام القائد زياد النخالة إلى ذوي الشهيد شحام وأهالي قلنديا وشعبنا في القدس، معلناً التضامن الكامل معهم ودعم صمودهم وصبرهم، ومباركاً لهم هذه الشهادة الزكية.