سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 17/3/2022، حالتا وفاة و(75) إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 536 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بتعافي 400 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 248706 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2411 حالة، واجمالي المتعافين 244329 حالة، واجمالي الوفيات 1966 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 36 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 27 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:673875 شخص.