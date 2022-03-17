أدعية للمريض بالشفاء- دعاء مكتوب للمريض بالشفاء العاجل، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، دعاء للمريض حيث يبحث الناس عن دعاء للمريض الذي قد يكون صديق أو حبيب أو عزيز على القلب ينتظر منا جميعًا صادق الدعاء والأمنيات بالشفاء العاجل عل الله يستجيب لنا ويكفيهم شر المرض، وإننا في هذا المقال نورد مجموعة من الصور والخلفيا والكلمات والأدعية لأقرب الناس بالشفاء من السقم بإذن الله.

أدعية للمريض بالشفاء العاجل

"يا رب إنه لا ملجأ ولا منجا منك غلا إليك فأنت على كل شيء قدير، فارفع المرض وبلغ “الاسم” الشفاء العاجل وارحمه برحمتك فأنت أرحم الراحمين."

اللهم ألبس “الاسم” ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا يا رحيم يا كريم، اللهم اشفه برحمتك وكرمك يا رب العالمين.

اللهم رب الناس أذهب البأس، بيدك الأمر كله، اشفه فلا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم آمين.

اللهم لا حول ولاقوة إلا بك، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية فأنت على كل شيء قدير.

يا رب إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفيه وتداويه بقدرتك ورحمتك، يا رب السماء اجعل رحمتك تعمه وعجل له بالشفاء.

خلفيات دعاء للمريض

نبحث عن الصور والخلفيات التي نرسلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنطلب من الناس الدعاء لمريضنا بالشفاء التام المستعجل، وهذه أجمل الخلفيات:









أدعية للمريض بالشفاء- دعاء مكتوب للمريض بالشفاء العاجل

أجمل الأدعية وأروعها للمريض الغالي على قلوبنا والذي يحزننا أن نراه وقد الم به المرض وأصابه التعب والوهن، وإننا نقدم لأجله أخلص الدعاء لعل الله يشفيه فيما يلي:

اللهم إنه أغلى ما أملك فأعد له صحته واستجب لدعاء الضعيف المكلوم، فرد عليه صحته واشفه من مرض طال عهده به ولا يكشفه إلا أنت.

اللهم إنه “الاسم” قد طال مرضه وزاد ألمه فأدعوك أن تعاجله بالشفاء وتعيد له صحته في هذه الأيام المباركة فأنت وحدك القادر على ذلك.

اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا وألبسه لباس الصحة والعافية يا حنان يا منان ارفع الضر عنه يا لطيف الطف بحاله ويسر له الشفاء العاجل.

اللهم إني أتوسل لك وأسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية وتعيده لنا بصحته.

اللهم أسألك بقدرتك التي لا تجاوزها قدرة ولا يقدر على وصفها أحد، وبأسمائك الحسنى التي لا يحصيها أحد، أن تشفيه وتعافيه بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام.

أدعية للمريض بالشفاء- كلمات مكتوبة دعاء للمريض بالشفاء العاجل

اشف اللهم إنك أنت الشافي، أذهب البأس رب الناس، لا شفاء إلا شفاؤك، فاجعله شفاءًا لا يغادرسقمًا، بيدك الأمر كله ولا كاشف له إلا أنت يا أرحم الراحمين.

يا رب إنك أنت سميع الدعاء، وإني أدعوك يا شافي المريض بقدرتك، أن تشفيه شفاء لا يغادر سقمًا وأن تلبسه لباس الصحة والعافية يا رب.

اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا من تعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس اشفي كل مريض شفاء عاجلًا غير آجل.

بسم الله عليك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئ في الأرض ولا في السماء، دعوت الله لك أن يشفيك ويعافيك ويعيد لك صحتك.

اللهم إني افوض أمري إليك، وأنت البصير بعبادك وضعفهم، اللهم اشفي كل مريض واكشف عنه العذاب قد توكلنا عليك وإليك أنبنا وإليك المصير.