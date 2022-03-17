واقعة غريبة: استخراج هاتف محمول من معدة شاب

شهد أحد مستشفيات مصر واقعة غريبة، بعدما تمكن الأطباء من استخراج هاتف محمول من معدة مريض ابتلعه منذ 20 يوماً.

وتمكن فريق طبي بمستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، عاصمة إقليم الدلتا، من استخراج جسم غريب عبارة عن "هاتف محمول ولفافة أخرى"، من معدة لمريض بعد 20 يوماً من ابتلاعهما في عملية استخراج من المعدة إنقاذًا لحياته.

ووصل الشاب للمستشفى في حالة حرجة، بعدما منع وجود الهاتف المحمول داخل معدته وصول الطعام، ما أثر سلباً على صحته العامة، وبخاصة أن الهاتف المحمول ظل داخل معدته لمدة 20 يوما، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

وقدم الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفر الزيات العام، الشكر للفريق الطبي المشارك في عملية استخراج الجسم من معدة المريض، مشيرًا إلى خروج المريض بحالة جيدة، بعد تلقي العلاج والرعاية الصحية طول فترة الإقامة بالمستشفى.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حدثت واقعة مشابهة فقد تمكن فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعي من استخراج هاتف محمول من بطن مريض، بعدما تم الكشف عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء نتيجة وجود هاتف مستقر بين المعدة والأمعاء، ما دفع الأطباء لإجراء عملية على وجه السرعة لإنقاذ حياة المريض.

وكان المريض قد أكد أنه ابتلع الهاتف منذ 6 أشهر، مشيرا إلى أن هذا الهاتف قد ساهم في حجب الطعام عن جسمه حتى تمكن الأطباء من إنقاذه ووجه الشكر لفريق الجراحة الطبي وإدارة المستشفى الجامعي.



