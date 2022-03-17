واشنطن تنوي دعم أوكرانيا بـ 100 طائرة "مُسيرة"

ستزوّد الولايات المتحدة الأميركية أوكرانيا بـ 100 طائرة بدون طيّار من طراز "سويتش بليد"، كجزءٍ من حزمة المساعدات العسكرية المقدّمة من واشنطن البالغة 800 مليون دولار.

وصرّح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مايك ماكول، أنّ الولايات المتحدة "تعمل مع الحلفاء" لإرسال المزيد من أنظمة صواريخ أرض-جو إس-300 إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، أمس الأربعاء، عن مساعدة أميركية إضافية لأوكرانيا تشمل طائرات بدون طيار.

وذكرت مصادر أميركية لوسائل الإعلام، أنّ تلك الطائرات من طراز "سويتش بليد" صغيرة تسمى بـ “الكاميكازي" أو "الطائرات الهجومية" حيث تحمل رأساً حربياً وتنفجر عند الاصطدام بالهدف.

ووفق شركة "إيروفيرونمينت" المنتجة للطائرة، فإنّ الطراز "سويتش بليد 300" يمكن أن يصل إلى هدف على مسافة 6 أميال، في حين أنّ الطراز "سويتش بليد 600" وهو الأكبر يمكن أن يصيب هدفاً على بعد أكثر من 20 ميلاً، وأوضحت الشركة أنه "يمكن تشغيل الطرازين في غضون دقائق".

ولم يكن لدى شركة "إيروفيرونمينت" أي تعليق على تزويد أوكرانيا بالطائرات، على الرغم من أن بياناً على موقع الشركة الإلكتروني، ذكر أنّ الشركة "تقف إلى جانب شعب أوكرانيا ودول حلف الناتو".

وبيّن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أنّ "حجم المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا في المجال الأمني خلال الأسبوع الأخير فقط سيصل إلى مليار دولار".

وأفاد مصادر في واشنطن بأنّ "هناك توجّهاً أميركياً لإرسال طائراتٍ حربيةٍ إلى أوكرانيا"، مضيفاً: "هناك معلوماتٍ عن أنَّ منظومة الدفاع الجوي أس 300 باتت موجودةً في أوكرانيا".

يشار إلى أنّ المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ذكّرت منذ أيام أنّ "إرسال طائرات إلى أوكرانيا من قاعدة أميركيّة ليس في مصلحة واشنطن وحلف شمال الأطلسي"، وذلك بعد اقتراح بولندا إمداد أوكرانيا بالطائرات "ميغ - 29" عبر الولايات المتحدة، الأمر الذي وصفته واشنطن بـ “الشائك".