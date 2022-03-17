يمكن لأي شخص بخطوات سهلة وبسيطة إنقاص وزنه في شهر رمضان 2022، على عكس الأسطورة التي تقول إن معظم الأشخاص يزيد وزنهم في رمضان، فيمكن للكثيرين إنقاص الوزن خلال الشهر الفضيل بخطوات بسيطة، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، خطوات سهلة وبسيطة لإنقاص وزنك في شهر رمضان 2022.

خطوات سهلة وبسيطة لإنقاص وزنك في شهر رمضان 2022

وزيادة الوزن في رمضان مرتبطة بالعادات الخاطئة عادة التي تركز على الإفطار أكثر من الصيام، مع مزيد من التساهل في تناول الحلويات.

لكن الالتزام بالضوابط في صيام شهر رمضان يزيد من معدل الحرق داخل الجسم، ما يساعد على التخلص من الدهون والسعرات الحرارية المتراكمة، ومن ثم خسارة الوزن.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، يستعرض التقرير التالي، مجموعة من الخطوات البسيطة والمفيدة للمساعدة على إنقاص الوزن خلال الشهر الفضيل، وفقاً لموقع "orlandparkprayercenter".

1- تحديد هدف واضح وواقعي مثلا من 3 إلى 4 كيلوجرامات ليس أكثر خلال الشهر.

2-تناول كميات أقل من الطعام.

يستهلك كثيرون مزيدا من السعرات الحرارية عن طريق الإفراط في تناول الإفطار بسبب العزائم والتجمعات التي تشجع الشخص بشكل لا إرادي على أكل كميات كبيرة من الوجبات الرئيسية والحلويات، فضلا عن تقليل معدلات ممارسة الرياضة والنوم أكثر من المعتاد، لتصبح النتيجة نهائية زيادة الوزن.

3- التركيز على الوجبات الصحية.

4-تناول وجبتين فقط وتجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الإفطار والسحور.

5- شهر رمضان وقت مناسب لاتباع نظام غذائي يحتوي على سعرات حرارية أقل، وذلك لأن الأنظمة الغذائية عالية السعرات تسبب تقلبات كبيرة في نسبة السكر في الدم ما يسبب التعب والجوع.

6-تناول المزيد من الفاكهة والخضروات الطازجة وتجنب الأطعمة المعلبة.

7-تجنب التسوق أثناء الصيام، لأن ذلك سيجعلك بشكل غير إرادي تشتري كميات كبيرة من الطعام والحلويات.

8-تناول الحلويات مرة في الأسبوع وليس يومياً.

9-شرب الماء والعصير الطبيعي منخفض السعرات الحرارية وتجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.

10-محاولة المواظبة على صلاة التراويح يومياً، لأنك تحرق حوالي 15 سعرا حراريا في كل ركعة.

11-المواظبة على ممارسة الرياضة في رمضان، على سبيل المثال، المشي السريع لمدة 20-30 دقيقة بعد الإفطار أو التراويح هو تمرين جيد.

12-ينصح بعدم الإفراط أو التقليل في عدد ساعات النوم.

قد يتسبب الإفراط في النوم أو قلة النوم في زيادة الوزن، لذلك، ينصح بمحاولة نيل القسط المناسب من النوم وهو حوالي 7 ساعات يومياً.

ولا يضر أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار للتعويض عن الحرمان من النوم ليلاً.

13-المواظبة على تناول وجبة سحور صحية، غنية بالبروتينات والألياف والخضروات والفاكهة، مع التقليل من السكريات والعصائر والأطعمة المقلية والدهنية والنشوية.

وقد يشمل السحور الصحي النموذجي الجبن والزبادي والزيتون والبيض المسلوق والجوز والفواكه المجففة مثل التين، وشرب كوبين من الماء.

14-ينصح بتناول التمر وشرب الماء فور أذان المغرب، والصلاة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

هذه العادة تساعد على تناول كميات أقل من الطعام لأنه يزيد من نسبة السكر في الدم ويقلل من الشعور بالجوع.

15-لا يجب تأجيل تناول وجبة الإفطار إلى ما بعد صلاة التراويح، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن وإبطاء عملية التمثيل الغذائي.

16-تجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الإفطار والسحور.

17-ينصح بقيام الشخص بإعداد وجباته الخاصة وتجنب الوجبات السريعة والجاهزة.

18-تناول السلطة قبل الوجبة الرئيسية، فهي غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية وتملأ المعدة وتقلل من الجوع.

ولا ينصح باستخدام تتبيلة السلطة الجاهزة لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والملح، فقط يفضل الاكتفاء بزيت الزيتون وعصير الليمون الطبيعي.

19-تناول ومضغ وجبة الإفطار ببطء، وذلك، لأنه هناك فارق زمني بين الأكل والشعور بالشبع، لذا يفضل منح العقل الفرصة للشعور بالشبع عن طريق تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيداً.

20-ينصح بالتوقف عن الأكل قبل الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ وترك فراغاً في المعدة.