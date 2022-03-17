بث مباشر مباراة برشلونة وجالطة سراي اليوم بالدوري الأوروبي، تنطلق الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم الخميس 17 مارس 2022، مباراة إياب دور الـ 16 بين برشلونة وجالطة سراي، على ملعب تورك تيليكوم آرينا، معقل الفريق التركي، وسيدخل الفريقان المباراة بتشكيلتهما الأساسية، فهي تعد مهمة جدا لهما، لأن الفائز سيتأهل مباشرة للدور المقبل من البطولة، لهذا سيخوض الفريقان المباراة على أنها موقعة كروية، وخاصة بعد أن تعادلا سلبا في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو الأسبوع الماضي.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

ويبحث عشاق كرة القدم في جميع بقاع الأرض عن بث مباشر مباراة برشلونة وجالطة سراي اليوم بالدوري الأوروبي، دون تقطيع يذكر، فعشاق النادي الكتالوني خاصة، يطالبون بالفوز بالمسابقة الأوروبية، بعد خروجهم من مسابقة دوري أبطال أوروبا من دوري المجموعات لأول مرة منذ سنوات طويلة، لهذا تحث فريقهم على الفوز بهذا البطلة، ويحرص فريق العمل بوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر رابط لمشاهدة مباراة برشلونة وجالطة سراي بجودة عالية ودون تقطيع على الث، لضمان مشاهدة ممتعة لكل متابعي الفريقين.

مباراة برشلونة اليوم مباشر

ويبحث متابعو وعشاق الفريق الكتالوني عن موعد ومشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر، عبر روابط سهلة، حتى يتمتعون بمشاهدة المباراة دون تقطيع أو مشكلة تطرأ على البث المباشر للمباراة، فهي مهمة، والفوز يعني التأهل للدور المقبل، والذي سيحذفهم للمضي قدما في البطولة المهمة، والفوز بها، لتعويض خسارة السوبر الإسباني المحلي، لصالح ريال مدريد.

تشكيلة برشلونة المتوقعة

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني تشكيلته الأساسية لخوض المباراة ضد فريق جالطة سراي التركي، بأقوى العناصر الأساسية في كل الخطوط الأمامية والوسط والخلفية، فعينه على الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة،

تشكيل برشلونة المتوقع ضد جالطة سراي

يتولى حراسة المرمى: تير شتيجين.

وفي خط الدفاع: داني الفيش- بيكيه - أراوخو- جوردي ألبا.

ويتمركز بخط الوسط: بوسكيتس- بيدري -دي يونج.

ويقود خط الهجوم: جافي أوباميانج ديمبيلي

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

ستكون المباراة القادمة بين برشلونة ونظيره غلطة سراي متاحة للمشاهدين على قناة beIN Sports 1 HD Premium ، وسيقدم المعلق الرياضي الشهير "رؤوف خليف" تعليقًا ووصفًا صوتيًا لأحداثها.