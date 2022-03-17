وكيل وزارة الخارجية : نأمل أن يتم تحويل الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري

أكدت د. أمل جادو وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس 17 مارس 2022 ، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتحويل الدعم المالي في أقرب فرصة، معربةً عن أملها أن يتم تحويل الأموال قبل نهاية الشهر الجاري .

وقالت جادو خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الموازنات التي يتم الحديث عنها هي لعام 2021 -2022 وسوف يتم دفعها بالكامل.

وتابعت: رفضنا كل الشروط التي وضعت مقابل الدعم المالي ونجحنا عبر سفرائنا في كل الدول الأوروبية ونجحنا في الموافقة على عودة الدعم المالي دون أي شروط أو خصومات، معربةً عن أسفها أن الضغوطات جاءت من داخل المفوضية وتم تجاهل كافة الضغوط وكان هناك لغط .

وبينت جادو، أن التصويت الذي جرى التصويت استشاريا حول وضع شرط على دفع الموازنة ، وتم تجاوز الموضوع بعد تم مقابلة كافة السفراء وخاصة المانيا وايطاليا وبولندا دفع الموازنة لفلسطين ويعلموا بالوضع الاقتصادي .

وبينت أن الحوار الأوروبي الذي جرى من أجل فلسطين غاب لفترة نظراً لجائحة كورونا، معتبرةً أن اللقاء كان سياسي تم مناقشة مجمل العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

وأضافت: تم مناقشة إمكانية إجراء مفاوضات سياسية رسمية حول تطوير العلاقة بشأن شراكة كاملة ، ومناقشة قرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي مثل بضائع المستوطنات، وتم الحديث عن قضية الأسرى والاستيطان ومواضيع تهم الأونروا، والحدث عن انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح والقدس.