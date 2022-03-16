مصرع طيار بتحطم طائرة عسكرية في إيطاليا

تحطمت طائرة تدريب عسكرية، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، في شمال إيطاليا، وقتل أحد طياريها وهو بريطاني الجنسية، وفق ما أعلنت مجموعة "ليوناردو".

وقالت شركة الطيران والدفاع الإيطالية في بيان صحفي: "تعرضت طائرة M-346 لحادث جوي فتحطمت قرب كومو شمال البلاد".

وأضاف البيان أن أسباب الحادث غير معروفة، مشيرا إلى أنه وبعد تدخل وحدات الإنقاذ تأكد مقتل أحد الطيارين".

وأكدت شركة "ليوناردو" في حديث لوكالة "فرانس برس" تقارير صحافية قالت: إن الطيار الذي قتل بريطاني الجنسية، والآخر المصاب إيطالي الجنسية.

وطائرة التدريب M-346 ماستر تتسع لمقعدين، وبيعت نسخ منها إلى الخارج.

وذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع أثناء طلعة تجريبية انطلقت من مصنع "ليوناردو" في فينيغونو سوبريوري، قبل تسليم الطائرة رسميا إلى القوات الجوية الإيطالية.

ونقلت صحيفة "إل كورييريه ديلا سيرا"، عن شهود قولهم: إن النيران اشتعلت في الطائرة قبل أن تتحطم على قمة جبل على ارتفاع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقفز الطياران منها قبل أن تتحطم، ولكن عثر على أحدهما ميتا، ويعاني الثاني من جروح مختلفة، وتم نقله إلى المستشفى.