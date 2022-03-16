تجاذبات بين "مسؤولين إسرائيليين " حول  تقييد اقتحامات أعضاء "الكنيست"  للأقصى!

أصدر ما يُسمى بـ"وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف "، اليوم الأربعاء، توجيهات لقوات الاحتلال في القدس بتقييد مشاركة أعضاء الكنيست في اقتحامات "الأقصى"؛ خشية تنفيذ عمليات مقاومة.

وجاءت أوامر "بار ليف" لشرطة الاحتلال، تحت مزاعم، أنه "ينبغي عدم تعريض حياة المستوطنين، وأعضاء الكنيست للخطر ".

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية "، إنه على الرغم من توجيهات "بار ليف"، إلا أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "غالي ميارا"، أعلنت أنه ليس من صلاحياته إصدار هذا الأمر لشرطة الاحتلال. ما أثار تجاذباً لدى المسؤولين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، بعثت رسالة إلى "بارليف "، أكدت فيها على "أن أعضاء الكنيست يخضعون لقانون الحصانة، الذي يسمح لهم بحرية التنقل شبه الكامل ".

وأضافت، أن "رئيس الوزراء فقط هو من يمكنه حصر الدخول بالنسبة للمستوطنين اليهود إلى الحرم القدسي بدعوى "الأمن القومي"، وذلك فقط بعد الحصول على رأي الشاباك ".

وفي الآونة الأخيرة، ، كشفت وثيقة أمنية "إسرائيلية " عن وجود جملة من التحذيرات لاحتواء الأوضاع؛ خشية من تفجرها مطلع شهر رمضان المقبل.