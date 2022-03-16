سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الخميس 17 مارس 2022، يبحث السوريون في كل صباح عبر شاشات البورصة المحلية والعالمية، لمعرفة سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس مقابل عملتهم الوطنية الليرة السورية، وخاصة في ظل ارتفاع سعر العملة الأمريكية عالميا، جراء استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى على الأسعار بشكل عام، وتقلب مستمر على أسعار العملات على المستوى المحلي والدولي. أهمها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ويطلع المواطنين في سوريا على سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الخميس 17 مارس 2022، وذلك لأن فئات كثيرة يؤثر عليها الصعود والهبوط على الدولار مقابل عملتها الوطنية، وأبرز هذه الفئات البنوك، موظفي البنوك، وأصحاب شركات الصرافة، والصرافين، وكذلك الصرافين في السوق السوداء، إضافة إلى المدخرين بالعملات الأجنبية، والتجار والمستثمرين، فئات أخرى تستهدف الاطلاع على أسعار العملات الأجنبية أولا بأول، وهو أمر دفع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر لكم سعر الدولار مقابل الليرة السورية، وتحديثاتها المستمرة على مدار الساعة.

سعر الليرة السورية اليوم الخميس

وصعد سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 17 مارس 2022، وذلك خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وقفز سعر الدولار اليوم الخميس في سوريا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 3910 ليرة للشراء، و3960 ليرة للبيع، مقابل 3890 ليرة للشراء و3940 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الأربعاء.

ويعاني الاقتصاد في سوريا من أزمات كبيرة، بسبب الأحداث الجارية هناك منذ أكثر من 10 سنوات متواصلة والتي أدت إلى انهيارات كبيرة، بفعل الأحداث التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى وتهجير وهدم منازل الملايين، وهو ما دفع الملايين للهجرة واللجوء في الدول العربية والأجنبية، هربا من جحيم الحرب في تلك المنطقة.