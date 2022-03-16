ما السر في كون لسان العصفور الشريك الشرعي لأي طعام على مائدة رمضان.. ؟!

يعتبر لسان العصفور بشوربته التي توصف بـ"اللذيذة " الطبق الملك على مائدة رمضان؛ كونه لا يغادر سفرة إلا ويكون عليها في هذا الشهر المبارك، وهو الأمر الذي يجعلنا نفكر بالسبب وراء ذلك.

ويبحث فريق "وكالة فلسطين اليوم " عن أبرز الفوائد التي يتحلى بها هذا الطعام؛ لما له من هذه المكانة العالية، ولكي يتعرف على سر تفضيله على الكثير من الأطعمة من ذات النوع، وبالتحديد شوربة الخضار.

الكثير من الناس، يتساءل بالعادة، حول "هل يزيد لسان العصفور من وزن الإنسان في شهر رمضان "؛ حال اعتبار هذا الشهر كحمية غذائية في نظر الكثيرين إليك الإجابة:

والإجابة بشكل مباشر هي نعم؛ باعتبار لسان العصفور نوعًا من أنواع المعكرونة التي تساعد على زيادة الوزن، إذ إن المعكرونة مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات كثيفة السعرات الحرارية.

وهو ما يجعلنا نسأل عن السبب؛ لنجد أن الكوب الواحد من المعكرونة البيضاء المطبوخة يحتوي على ما يقارب 221 سعر حراري، أما الكوب من معكرونة القمح الكامل يتضمن حوالي 174 سعر حراري، كما أن الصلصات المضافة لها ترفع من عدد سعراتها، بالتالي فإن تناولها على أساس يومي يساعد على زيادة الوزن بنسب جيدة في الأسبوع.

وبعد كل ما سبق.. نسأل ما فوائد لسان العصفور؟

لا يجب إهمال أنه بالإضافة لدور لسان العصفور في زيادة الوزن، يمد لسان العصفور الجسم بالآتي:

تعزيز الشعور بالشبع: قد يفتقر لسان العصفور إلى الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، لكن لسان العصفور المحضر من الحبوب الكاملة يساعد على ذلك، خصوصًا عند إضافة اللحوم والدواجن للطبق .

زيادة طاقة الجسم: يمد لسان العصفور الجسم بالطاقة التي يحتاجها، وذلك بفضل غناها بالكربوهيدرات التي تستخدم كمصدر للطاقة .