أسعار جرام وأونصة الذهب في الأردن اليوم الخميس 17 مارس 2022، يتطلع الأردنيون في صباح كل يوم على أسعار الذهب في بلادهم، فهم يتجهون مباشرة إلى الصفحات الرسمية التي تعرض سعر جرام الذهب في المملكة، كما يطلعون على شاشات البورية المحلية والعالمية، فهي تهمهم فئات كثيرة منهم، وخاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة لليوم الـ 21 على التوالي، والتي أدت إلى ارتفاع جميع السلع أبرزها المعادن بشكل عام، هو ما يجعل المستثمرون والمهتمون يبحثون عن أسعار الذهب وتحديثاته على مدار الساعة.

أسعار جرام وأونصة الذهب في الأردن

ويتباين سعر الذهب ساعة بساعة وذلك بفعل تصاعد الأحداث العالمية لهذا يواصل الأردنيون البحث عن أسعار جرام وأونصة الذهب في الأردن اليوم الخميس 17 مارس 2022، لاسيما مالكو متاجر ومصانع الذهب، ومدخرو الذهب، والفئات المقبلة على الزواج، فهم يبحثون عن سعر الملاذ الآمن وتحديثاته المتواصلة، فارتفاع وانخفاض المعدن الأصفر يؤثر على معاملاتهم، لهذا يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر لكم أسعار الذهب في الأردن ساعة بساعة وتحديثاته المتواصلة.

واستمرت أسعار الذهب اليوم الخميس 17 في الأردن، بالانخفاض، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالمياً.

سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن اليوم الخميس

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن اليوم الخميس إلى 43.73 دينار (61.68 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الخميس

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن الخميس (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 38.27 دينار (53.97 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن الخميس، نحو 32.80 دينار (46.26 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الخميس 17 مارس 2022 عيار 14 نحو 25.51 دينار (35.98 دولار).

سعر أونصة الذهب في الأردن اليوم الخميس

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن نحو 1,360 دينارا (1,918 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 306.13 دينار (431.76 دولار).