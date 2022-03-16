العملة الروسية تشهد تعافياً نسبياً.. فما السبب..!

قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية: إن ارتفاعاً نسبياً تشهده العملة الروسية اليوم الأربعاء، بفضل آمال المشاركين في السوق بإحراز تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وعوضت العملة الروسية، بعض خسائرها التي منيت بها في الفترة الأخيرة، إذ هبطت العملة إلى مستوى 121.5 روبل للدولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة الروسية في التاريخ.

وجاء سعر صرف الدولار، بعد آمال المشاركين في السوق بإحراز تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية، على وتيرة منخفضة، إذ انخفض سعر صرفه بواقع 2.6 روبل إلى 107.5 روبل.

وتراجع سعر صرف اليورو لينخفض بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 117.83 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي، بعد أن تراجع "الروبل" على خلفية فرض الغرب عقوبات على روسيا؛ جراء الحرب الروسية الأوكرانية.