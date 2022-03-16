دعاء اليوم السابع عشر 17 رمضان 2022، بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك 1443 هـ، ففي هذا الشهر تزداد الأدعية الرمضانية ويبدأ المسلمون في جميع أنحاء المعمورة بالبحث عن أهم الأدعية لشهر رمضان الفضيل، وعندما يصلون لليوم السباع عشر من رمضان يبدؤون بالبحث عن دعاء ها اليوم، لما فيه من خير وبركة وثواب وأجر، فالأدعية تخفف عن كاهل المسلم وتقربه من الله سبحانه وتعالى وتفرج عن كربه، وتحقق أمنياته، وتكسبه الحسنات والأجر العظيم وتذهب السيئات.

دعاء يوم 17 رمضان 2022

ويشرع المسلمون في جميع أنحاء المعمورة في البحث عن دعاء اليوم السابع عشر 17 رمضان 2022، ففي الأدعية ثواب وأجر عظيمين، من الله سبحانه وتعالى، وفي كل الأماكن يستقبل المسلمون شهر رمضان بالأدعية والابتهالات، فهو من أعظم شهور السنة، وينشر لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أدعية أيام شهر رمضان على التوالي، إلا أنه في هذه المقالة يرفق لكم دعاء يوم 17 رمضان، لنيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

كام باقي لرمضان

ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان المبارك لسنة 2022- 1443 هـ، فلكيا، في الثاني من شهر ابريل المقبل، إلا أن تأكيد رمضان يعتمد على رؤية هلال رمضان من جهات موثوقة جدا، وفي الغالب تعتمد فلسطين على المملكة العربية السعودية في الإعلان عن أول يوم صوم من رمضان.

دعاء 17 رمضان 2022

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:

” اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ والْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ “.

ثواب هذا الدعاء

“مَنْ دَعَا بِهِ غُفِرَ لَهُ ولَوْ كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ”

وعادة يستقبل المسلمون شهر رمصان بالأناشيد الرمضانية والروحانية والإسلامية، وكذلك بتزيين البيوت وواجهات المنازل بأحبال الإضاءة والزينة، وتبادل التهاني، كما تهلل مكبرات الصوت فرحا باستقبال الشهر العظيم.

وفي الجنة باب اسمه الريان خصصه الله سبحانه وتعالى للصائمين فقط، إذ يدخل الجنة الصائمين من هذا الباب.