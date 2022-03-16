مشاهدة مباراة ليفربول و ارسنال اليوم بث مباشر الآن يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول و أرسنال اليوم بث مباشر الآن يلا شوت، تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم، إلى ملعب "الإمارات" في لندن، الذي سيكون مسرحا لموقعة أرسنال وضيفه ليفربول، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته المحلية، واستغلال تعثر متصدر الدوري مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس (0-0)، من أجل تضييق فارق النقاط، إلى نقطة واحدة فقط.

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وينطبق الأمر ذاته على أرسنال، الذي يقدم موسما من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، وسيبحث عن تحقيق الفوز للتشبث بالمركز الرابع، من أجل العودة لدوري الأبطال.

ووفقا لموقع "هوسكورد" العالمي، فإن النجم المصري محمد صلاح، سيكون على رأس تشكيلة ليفربول، في مباراة الليلة، على الرغم من خروجه مصابا أمام برايتون في الجولة الماضية، وعدم مشاركته في مران الاثنين الماضي، وفي مقالنا الذي يحمل عنوان مشاهدة مباراة ليفربول و أرسنال اليوم بث مباشر الآن يلا شوت، سنضع لكم أبرز روابط مشاهدة المباراة.

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وفي اطار مقالنا مشاهدة مباراة ليفربول و أرسنال اليوم بث مباشر الآن يلا شوت، سنرفق لكم في فرق موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيل المتوقع لفريق نادي ليفربول أمام أرسنال الليلة: ليفربول: أليسون - روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد - فابينيو - هيندرسون - تياغو - دياز - ماني - صلاح.

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ووفقا لموقع "هوسكورد" العالمي، فإن النجم المصري محمد صلاح، سيكون على رأس تشكيلة ليفربول، في مباراة الليلة، على الرغم من خروجه مصابا أمام برايتون في الجولة الماضية، وعدم مشاركته في مران الاثنين الماضي.

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام ليفربول

ومن المتوقع أن يدخل أرتيتا مدرب أرسنال بالتشكيلة التالية أمام ليفربول

رامسدال، سيدريك ، وايت ، جابرييل ، تيرني ؛ شاكا ، بارتي ؛ ساكا ، أوديجارد ، مارتينيلي ؛ لاكازيت.

تقديم قمة اليوم بين أرسنال وليفربول 🔥🔥 pic.twitter.com/7LyRjVCT7f — E P L W O R L D (@EPLworld) March 16, 2022

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موعد مباراة ليفربول اليوم مباشرة

تقام مباراة آرسنال ضد ليفربول فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء، على ستاد "الإمارات" معقل الجانرز، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسيدخل الريدز هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي في الجولة الماضية أمام كارديف سيتي برباعية مقابل هدف، وهذا الانتصار أبقاه على قمة الجدول برصيد 26 نقطة بعد 10 مباريات، حقق من خلالهم ثمانية انتصارات وتعادل في لقائين ولم يتلق أي خسارة، وسيسعى زملاء صلاح لتحقيق الفوز ليستمروا على صدارة جدول ترتيب البريميرليج رفقة مانشستر سيتي.

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