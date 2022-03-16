أمريكا تقرر الكشف عن مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.. وتهدد بـ"شل الاقتصاد الروسي "!

قرر الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، الكشف عن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي يقدمها لأوكرانيا منذ التدخل الروسي في أراضيها، واشتعال الحرب.

وأعلن بايدن عن المبالغ الضخمة التي تقدمها واشنطن لكييف بقوله: "قدمنا هذا الأسبوع فقط مساعدات لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، ونقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار ".

وتوعد الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا بتحمل عواقب وخيمة، وبأنه سيشل اقتصادها، بسبب حربها في أوكرانيا. على حد قوله.

وقال: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيدفع ثمن غزو أوكرانيا، وأؤكد أن واشنطن ستشل الاقتصاد الروسي ".

وأشار بايدن، إلى أن بلاده، والحلفاء سيواصلون إضعاف بوتن، وتقوية أوكرانيا في الميدان، وعلى طاولة المفاوضات، مشدداً، على أن بلاده ستواصل إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا؛ للتصدي للهجوم الروسي.

ولفت إلى أن الدعم العسكري الأمريكي، ساعد أوكرانيا بإحداث خسائر فادحة في القوات الروسية، وأنهم سيقدمون منظومات مضادة للطائرات، والمدرعات لأوكرانيا؛ للتصدي للعدوان الروسي، وأنهم سيقدمون أسلحة، وذخائر لأوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي.

وتستمر الحرب الروسية، الأوكرانية لليوم الـ"21 " على التوالي، في ظل تكبد الطرفين خسائر بشرية، ومادية هائلة، وفق مراقبين.