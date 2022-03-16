الأوقاف تشرف على إطلاق مشروع توزيع المصاحف بتمويل من دولة الكويت

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة رام الله الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، عن إطلاق مشروع توزيع المصاحف في فلسطين بتبرع من لجنة العالم العربي – جمعية إحياء التراث الإسلامي / دولة الكويت، وبتنفيذ من جمعية المركز العلمي في فلسطين.

وبين البكري، أنه سيتم توزيع 15 ألف مصحفا وفق الخطط الموضوعة من قبل الوزارة في جميع المحافظات، ومن خلال مديريات الأوقاف على المساجد، ومراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم والمراكز، والجمعيات الإسلامية.

كما أشاد بمواقف دولة الكويت الشقيقة الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الحقوق، والمقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها القدس، والمسجد الأقصى.

وقدم البكري الشكر والعرفان إلى لجنة العالم العربي على الجهود الطيبة التي يبذلونها في دعم، وإسناد مشاريع وزارة الأوقاف بشكل عام.

بدوره، قدّم مدير إدارة المشاريع والأيتام وأمين صندوق جمعية المركز العلمي محمد جمهور، شكره لدولة الكويت الشقيقة، مؤكداً على ضرورة استمرار هذا التعاون بين الجميع لتحقيق رؤية، ورسالة وزارة الأوقاف.

وشارك باللقاء حسام أبو الرب وكيل الوزارة، والشيخ نبيل النعيمي رئيس الجمعية.