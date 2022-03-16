الإعلان عن موعد سفر الدفعتين الثالثة والرابعة من معتمري غزّة

أعلنت سفارة دولة فلسطين في العاصمة القاهرة، مساء يوم الأربعاء، عن موعد سفر الدفعتين الثالثة والرابعة من معتمري قطاع غزّة.



وبينت السفارة في بيانٍ لها، أنّ سفر الدفعة الثالثة، والرابعة سيكون بتاريخ 22، و23 من الشهر الجاري، فيما شكرت الجهات المصرية، والسعودية؛ لحرصهم على تذليل العقبات، وتقديم يد العون للفلسطينيين.



وأشارت، إلى أنّه وصل نحو 596 معتمرًا من غزّة، للأراضي الحجازية، عقب مغادرتهم مطار القاهرة الدوليّ خلال اليومين الماضيين ، فيما يبلغ العدد الكلي لمعتمري القطاع نحو 1200 معتمر.



وتابعت: "كان على متن كل رحلة 298 معتمرًا، وقد توجهوا من معبر رفح البري مرورا بمطار القاهرة الدوليّ إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومنه إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك العمرة ".



وثمّنت السفارة، جهود وزارة الأوقاف الفلسطينية، وعلى رأسها وزير الأوقاف حاتم البكري؛ لحرصهم الدائم على متابعة شؤون المعتمرين المسافرين من المحافظات الجنوبية، إلى المملكة العربية السعودية حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ومؤخراً، انقطعت رحلات الحج والعمرة، مدة عامين؛ بسبب انتشار جائحة كورونا.