مخابرات السلطة تعتقل المحرر أبو عادي من رام الله

في إطار الهجمة المسعورة والمرفوضة وطنياً وأخلاقيا لأجهزة أمن السلطة تجاه أبناء شعبنا، وكوادر، ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي، أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية على اعتقال المحرر عيد رضوان رمضان أبو عادي (23 عامآ)، من قرية كفر نعمة برام الله المحتلة.

والمحرر أبو عادي، أمضى في سجون الاحتلال 14 شهراً، ولم يمض على تحريره 3 شهور، ويعاني من ظروف صحية صعبة ومتعددة.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تمارس أبشع الإجراءات، وأقسى العقوبات بحق المعتقلين السياسيين، فيما تستمر في سياسة الاعتقال السياسي، والاستدعاء بحق أبناء شعبنا، ومقاومتنا بالضفة المحتلة.