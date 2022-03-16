قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية وتحتجز آخرين قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، ثلاثة فتية من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، واحتجزت آخرين قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن الفتية الثلاثة هم: أمير علاء الدين السلايمة (15 عاما)، والشقيقان سامر وتامر محيي الدين السلايمة (17 و15 عاما) من منطقة الكسارة في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.

وبينت المصادر، أن قوات الاحتلال احتجزت الفتية، ومجموعة من الأطفال، لأكثر من ساعتين خلال تواجدهم في أرض تعود للعائلة في منطقة الكسارة القريبة من مستوطنة "كريات أربع" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، قبل أن تفرج عن الأطفال، وتعتقل الفتية الثلاثة.