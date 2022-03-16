المحرر عديلي يجري عملية جراحية سابعة بالقدس

يجري المحرر خليل سمير عديلي (31 عاماً)، وهو من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة أوصرين قضاء نابلس، عملية جراحية في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة.

وكان عديلي قد أصيب برصاص الاحتلال، في أحداث "سيف القدس"، بتاريخ 14-5-2021م، وقام بإجراء 6 عمليات جراحية، إذ تعرض لكسر في الحوض، وقطع بأوتار اليد اليمنى.

واعتقل في سجون الاحتلال 3 فترات، وأمضى ما يقارب 21 شهراً كما اعتقل لدى أجهزة السلطة لمدة 12 يوماً عام 2020م.

يذكر أن خليل عديلي من الفاعلين في الأنشطة الاجتماعية، وزيارة عوائل الشهداء، والأسرى والجرحى بالضفة المحتلة.